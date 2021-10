Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen in Speyer steigt weiterhin an. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gibt sie am Donnerstag mit 183,3 an. Am Tag zuvor lag sie noch bei 173,4. Die Hospitalisierungsrate sinkt dagegen wieder leicht auf jetzt 2,4 (Vortag: 2,6). Der Anteil derjenigen Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, steigt leicht von 3,48 auf 3,73 Prozent. Das LUA meldet für die Domstadt 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In Speyer gilt weiter die Warnstufe eins.