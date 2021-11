Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet am Donnerstag 15 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus für die Stadt Speyer. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt in der Domstadt auf 116,3 Fälle pro 100.000 Einwohnen und nähert sich damit weiter der Grenze von 100 Fällen an, ab der bei diesem Indikator wieder Warnstufe eins gilt. Die Hospitalisierungsrate für das Versorgungsgebiet Rheinpfalz gibt das LUA mit 3,1 an. Der Anteil der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, steigt leicht auf 4,89 Prozent. In Speyer gibt es laut LUA derzeit 247 aktive Fälle.