32 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch für Speyer. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt wieder an und liegt jetzt bei 181,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag lag sie noch bei 145,8. Laut Stadtverwaltung wurden in den verganenen Tagen 15 Fälle beim Fleischzerlegebtrieb Vitalfleisch aus Speyer registriert. Diese könnten aber teilweise schon am Montag gemeldet worden sein. Außerdem gebe es vereinzelt Fälle an Speyerer Schulen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz im Versorgungsgebiet Rheinpfalz steigt auf vier stationär behandelte Fälle pro 100.000 Einwoher und nähert sich damit dem Wert fünf, ab dem für diesen Indikator Warnstufe zwei gilt. 4,09 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit Covid-19-Patienten belegt. In Speyer gilt jedoch weiter Warnstufe eins.