116 neuinfizierte Personen mit Wohnsitz in Speyer hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) binnen 24 Stunden mit Blick auf das Corona-Virus registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt lag damit am Freitag bei 701,6 (Vortag: 857,3). Die Anzahl der mit oder an dem Virus verstorbenen Personen beträgt unverändert 112.