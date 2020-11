Zwei weitere Speyerer sind laut Landesuntersuchungsamt (LUA) im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Statistik für Speyer wies am Freitag insgesamt vier Todesopfer seit Beginn der Pandemie aus. Bei den beiden neuen Todesfällen soll es sich nach Informationen der Stadtverwaltung um Bewohner einer Pflegeeinrichtung handeln. „Wir haben bisher allerdings weder vom Gesundheitsamt noch von einer Einrichtung eine offizielle Bestätigung erhalten“, sagte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach am späten Freitagnachmittag auf Anfrage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt – wenn auch im Vergleich zum Vortag leicht gesunken – mit einem Wert von 328,3 weiterhin die höchste im Bundesland. 19 neue Infektionen wurden am Freitag in der Domstadt registriert. Somit wurden bisher 783 Ansteckungen mit dem Coronavirus bestätigt. Rein rechnerisch gibt es in Speyer derzeit 491 aktuelle Fälle.