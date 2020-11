Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet weniger neue Fälle von Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dennoch liegen die ebenfalls leicht gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenzen weiterhin auf hohem Niveau. Nach Mitteilung der Behörde sind im Rhein-Neckar-Kreis von Dienstag auf Mittwoch 146 und von Mittwoch auf Donnerstag 136 Neu-Infizierte registriert worden; die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 163 (Mittwoch: 166,7). Für Heidelberg hat das Landratsamt am Mittwoch 41 und am Donnerstag 39 neue Fälle gemeldet; damit sind dort, Stand Donnerstag, in den vergangenen sieben Tagen 169,1 infizierte Personen pro 100.000 Einwohner verzeichnet worden (Stand Mittwoch: 175,9). Die Behörde hat außerdem am Mittwoch und am Donnerstag jeweils einen weiteren Corona-Toten im Kreis gemeldet. Die Gesamtzahl liegt dort nun bei 63; in der Stadt Heidelberg sind seit Beginn der Pandemie zehn Einwohner mit dem Virus gestorben.