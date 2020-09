62 Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums an der Berufsbildenden Schule Speyer (BBS) sind in Quarantäne und werden zu Corona-Tests gebeten. Das sind nach Mitteilung von Schulleiter Henning Vollrath Folgen der beiden Infektionen, die am Mittwoch bekanntgeworden waren.

Betroffen sind zwei Schwestern aus verschiedenen Lerngruppen, die sich im familiären Umfeld angesteckt haben könnten. Für die Schüler komme am Freitag das mobile Abstrichzentrum des Klinikums Ludwigshafen an die Schule, berichtet Vollrath über eine Vereinbarung mit dem Gesundheitsamt. Bisher sei nicht bekannt, dass schulische Kontaktpersonen der Infizierten unter Krankheitssymptomen litten. Der Unterricht laufe für eine Klasse der elften und die komplette zwölfte Jahrgangsstufe derzeit und mindestens die gesamte kommende Woche online, so Vollrath.

Reiserückkehr beeinflusst Statistik

In der städtischen Corona-Statistik sind derweil am Donnerstag zwei weitere Infizierte hinzugekommen, sodass die Fallzahl auf 159 steigt, von denen 15 noch als aktuell erkrankt gelten. Die Anzahl der Personen in Quarantäne ist auf 92 angestiegen, was laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach „in Zusammenhang mit den beiden Fällen an der BBS und einer hohen Zahl an Reiserückkehrern – insgesamt 20 Personen – steht“. Sie erwartet, dass dieser Wert am Freitag noch ansteigt, da noch nicht alle Meldungen des Gesundheitsamts beim Ordnungsamt eingegangen waren.