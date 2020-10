In der Stadt Speyer ist die Anzahl der bestätigten Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen gegenüber dem Vortag wieder um einen gestiegen. Wie die Stadtpressestelle am Mittwoch auf Grundlage der Statistik des verantwortlichen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen informierte, waren für das Stadtgebiet am Mittwoch um 15 Uhr 179 (Vortag: 178) Fälle erfasst. Davon bereits genesen sind 156 Personen. Gestiegen ist auch die Anzahl der gemeldeten Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner: Diese Zahl lautet nun 10 (Vortag: 8). 76 Menschen befanden sich am Mittwoch in Quarantäne. Zwei Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. ell