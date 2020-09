Am Speyerer Edith-Stein-Gymnasium gibt es seit Montagnachmittag einen zweiten bestätigten Fall von Covid-19-Erkrankung in der bereits betroffenen Klassenstufe 8. Wie Schulleiter Andreas Kotulla am Montagabend informierte, verlängert sich die Quarantäne der 33 Schülerinnen der Klassen 8a und 8b bis einschließlich Dienstag, 6. Oktober. Sie werden so lange im Fernunterricht beschult. Nach Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt wurden die betroffenen Schülerinnen und Lehrkräfte am Montag noch umgehend von dem weiteren Fall informiert, heißt es auf der Homepage des Gymnasiums.