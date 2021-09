Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat sich aus dem Betrieb der Corona-Schnellteststation auf dem Festplatz Speyer zurückgezogen. Grund dafür ist nach Mitteilung der Stadt, dass die rein ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit dem dauerhaften Betrieb an ihre Leistungsgrenze gekommen seien. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Speyer werde den Betrieb jedoch ab Samstag, 4. September, weiterführen. Vorerst werde das Testzentrum samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein, eine spätere Anpassung der Öffnungszeiten an das Testzentrum in der Seekatzstraße sei aber geplant. Termine können unter www.speyer.de/juh-festplatz reserviert werden. Die Stadt dankte beiden Hilfsorganisationen für ihren Einsatz. Allein die Johanniter hätten in Speyer mehr als 14.000 Schnelltests übernommen. Mit den Tests soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag für die Stadt Speyer sechs Neuinfektionen und eine Inzidenz von 112,7. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt dieser Wert bei 62,7, im Landkreis Germersheim bei 133,3.