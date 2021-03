Wähler, Wahlhelfer und Stadtverwaltung haben die „große Herausforderung“ der ersten Landtagswahl unter Corona-Bedingungen gut bewältigt, sagte Stefanie Seiler (SPD), Oberbürgermeisterin von Speyer und Wahlleiterin im Wahlkreis 39. In den 44 Speyerer Stimmbezirken habe es keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben. Die Stadt hatte den 396 Wahlhelfern angeboten, sich am Samstag per Schnelltest auf Corona testen zu lassen, und rund die Hälfte der Betroffenen habe davon Gebrauch gemacht, berichtete Seiler. Alle Tests seien negativ ausgefallen. Die Wahlbeteiligung in Speyer war mit 61,1 Prozent rund sieben Prozentpunkte geringer als bei der vorherigen Landtagswahl 2016. Das habe man in manchen Wahllokalen schon gemerkt, so Ernst Müller, Leiter des Hauptamts der Stadtverwaltung. In einem der sieben Stimmbezirke in Speyer-Nord seien um 15 Uhr zum Beispiel – Briefwahl dazugezählt – gerade mal 211 Stimmen in der Urne gewesen, und das bei 918 Wahlberechtigten. 259 waren es bei Schließung um 18 Uhr. Dieser Wahlbezirk war gegen 18.40 dann auch als erster im Wahlkreis ausgezählt. Gegen 20.20 Uhr stand das Ergebnis für die Stadt Speyer fest, gegen 21.50 Uhr das für den Wahlkreis. Die Stimmen aus Römerberg-Heiligenstein ließen besonders lange auf sich warten.

Es wurden jeweils mehr Stimmen per Brief-, als per Urnenwahl abgegeben. In Speyer betrug der Anteil der Briefwähler an allen Wählern rund 64 Prozent. In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen haben rund 70 Prozent der Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben, in der Verbandsgemeinde Rheinauen waren es 73,8 Prozent, in der Verbandsgemeinde Lingenfeld zirka 72 Prozent.