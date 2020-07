In Speyer ist am Donnerstagnachmittag die Kindertagesstätte Wola bis auf Weiteres geschlossen worden. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona-Pandemie, so die Stadtverwaltung: In der Kita zeigten derzeit viele Kinder Erkältungssymptome. „Es bestehen keinerlei Verdachtsfälle und keinerlei Kontakte zu positiv getesteten Personen“, so die Verwaltung, die die Eltern der bis zu 86 Kinder und die Mitarbeiter informiert hat. Sie bietet allen Kindern und Mitarbeitern mit Krankheitssymptomen an, sich Freitag auf das Coronavirus testen zu lassen und vergibt dafür Termine. „Die Testung ist freiwillig.“ Die Stadtspitze habe die Schließung gemeinsam mit dem Gesundheitsamt veranlasst. Vorige Woche hatte es einen Corona-Fall und mehrere Schließungstage in der Kita Villa Kunterbunt gegeben. In der Statistik von Donnerstag, 15.45 Uhr, ist gegenüber Mittwoch ein neuer Corona-Fall in Speyer hinzukommen, der 109. seit Pandemie-Beginn.