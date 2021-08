Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch vier weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert lag damit bei 51,5 (Vortag: 57,4). Damit liegt die Domstadt bereits den vierten Tag über der Marke von 50. Wie berichtet, werden wegen zuletzt wieder gestiegenen Corona-Fallzahlen ab Freitag, 20. August, neue Einschränkungen im Stadtgebiet gelten. An Veranstaltungen in Innenbereichen können dann nur noch höchstens 350 Menschen teilnehmen, in Außenbereichen sind 500 Personen zulässig. In den Sommerschulen gilt ab Freitag Maskenpflicht.