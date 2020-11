Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Coronavirus-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg sind nahezu unverändert. Nach einer Mitteilung des Landratsamtes liegt der Wert im Kreis nach 123 neuen Corona-Fällen am Dienstag bei 157,4 (Montag: 156,5) und 34 weiteren Infizierten in der Stadt bei 157,3 (161). Am Dienstag hinzugekommen sind vier Todesfälle. Ein Mann (90 bis 100 Jahre) und eine Frau (80 bis 90) aus dem Rhein-Neckar-Kreis starben mit dem Virus ebenso wie eine Heidelbergerin (90 bis 100 Jahre) und ein Heidelberger (80 bis 90). Damit sind im Kreis nun 70 und in Heidelberg zwölf Personen mit dem Virus gestorben. Aktive Fälle in Speyers badischen Nachbargemeinden: Hockenheim 59 (Montag: 58), Schwetzingen 44 (42), Ketsch 41 (39), Brühl 30 (33), Altlußheim 20 (20), Neulußheim (neun) (neun) und Reilingen zehn (zehn).