Dem Landesuntersuchungsamt (LUA) wurden für Speyer am Wochenende vier weitere Corona-Infektionen gemeldet, je zwei am Samstag und Sonntag. Demnach haben sich bisher 2006 Speyerer seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Der Tod von 77 Menschen wird mit einer Virusinfektion in Verbindung gebracht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank von 41,5 am Freitag auf 35,6 am Sonntag.