Bei 71,2 und damit niedriger als am Freitag lag am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Speyer. Der Wert lag auch unter der Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz, die am Sonntag 81,9 betrug. Am selben Tag ist ein neuer bestätigter Infektionsfall in die Statistik für die Domstadt eingeflossen, am Samstag waren es drei. Somit erhöhte sich die Anzahl der Personen, die sich seit Pandemiebeginn mit Sars-CoV-2 infiziert haben, am Wochenende auf 1915. Laut LUA gelten 1732 von ihnen als genesen. 44 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Rein rechnerisch gibt es in der Domstadt derzeit also 139 aktive Fälle.