Bei 79,1 und damit etwas höher als am Vortag (73,2) lag am Freitag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Speyer. Vier neue Corona-Fälle sind am selben Tag in die Speyerer Statistik eingeflossen. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie 1911 Bürger der Domstadt nachweislich mit dem Virus infiziert. Rein rechnerisch gelten davon laut LUA derzeit noch 158 Fälle als aktiv. 44 Speyerer sind bisher im Zusammenhang mit einer Virusinfektion gestorben.