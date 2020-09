Die Anzahl der bestätigten Sars-CoV-19-Fälle ist in der Stadt Speyer nach den Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes Ludwigshafen von Freitag bis Montag um vier auf 151 gestiegen. Diese Zahl hat die Behörde am Montag um 15 Uhr auf ihrer Homepage veröffentlicht. Als genesen gelten davon 139 Patienten. Am Freitag waren letztmals Zahlen gemeldet worden. Damals gab es 147 bestätigte Fälle. Zwei Speyerer sind seit Ausbruch der neuen Viruserkrankung im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. „Die zuletzt verzeichneten Schwankungen der Infektionszahlen in Speyer sind moderat und erfordern daher keine speziellen Maßnahmen“, sagte Stadtsprecherin Lisa Eschenbach am Montag auf Anfrage. Bislang sei keiner der Schwellenwerte erreicht, die nach dem lokalen Pandemiekonzept weitere Aktivitäten erforderten.