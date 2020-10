Vier neue bestätigte Fälle von Coronavirus-Infektionen für das Stadtgebiet Speyer hat die Internetseite des zuständigen Gesundheitsamtes Ludwigshafen am Montag (Stand 14 Uhr) verzeichnet. Insgesamt sind jetzt 177 Fälle aktenkundig. Seit Mittwoch voriger Woche standen unverändert 173 Fälle in der Statistik. 153 Menschen gelten nach der Zahlenliste als genesen. In den letzten sieben Tagen wurden demnach in Speyer acht Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet. Diese Zahl liegt deutlich unter 50, was einen Hotspot bedeuten würde. Woher die vier neuen Fälle kommen und ob der aktuelle Fall aus der AfA darin enthalten ist, war nicht zu klären, weil bei der Stadt am Nachmittag keine Auskunft dazu mehr zu erhalten war. Nach wie vor verzeichnet die Stadt Speyer zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-Cov 2 seit Ausbruch der Pandemie.