Corona-Infektionen greifen in den Schulen und Kindertagesstätten in Speyer immer stärker um sich. „Man fragt sich, welche Einrichtung nicht betroffen ist“, sagt auf Anfrage Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, beim Blick auf die Liste des Gesundheitsamts. Auffällig sei dabei, dass sich die Infektionen breit verteilten und – vielleicht von der Integrierten Gesamtschule und der Siedlungsschule abgesehen – keine Einrichtung ganz große Ausbrüche habe. Oft seien es in den einzelnen Lerngruppen nur ein oder zwei Schüler.

Die Stadt sei dennoch an das Gesundheitsamt herangetreten, um mehr PCR-Reihentestungen für betroffene Klassen anbieten zu können. Bei den Kindergärten könne dieses Angebot direkt ab der ersten Infektion in Anspruch genommen werden. Bei den Schulen sei das Gesundheitsamt deutlich zurückhaltender. Eschenbach kündigt an, dass die Stadt nun nicht mehr nur die täglichen Meldungen auswerten, sondern diese auch in einer längeren zeitlichen Zusammenhang setzen will, um mögliche Infektionsmuster zu erkennen.

75 Neuinfektionen an einem Tag

Am Dienstag sind für die Stadt Speyer mit 75 so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie lange nicht mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steigt von 354,7 auf 409,9. Allein auf die unter 20-Jährigen bezogen, wird sie mit 745,8 beziffert. Die meisten der Infektionen würden aus Kitas und Schulen gemeldet. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) gebe es zwei positiv getestete Bewohner.

Wie das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus muss auch das St.-Vincentius-Krankenhaus vermehrt Corona-Patienten aufnehmen: „Stand heute, 13.30 Uhr, behandeln wir 14 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Isolierstation und fünf Patienten auf der Intensivstation, davon werden zwei invasiv, die übrigen drei nicht invasiv beatmet“, so die Ärztliche Direktorin Dr. Cornelia Leszinski.