Die Anzahl bestätigter Fälle von Corona-Infektionen in der Stadt Speyer ist einen weiteren Tag unverändert: 163 Fälle meldete eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch (Stand 15.30 Uhr). Davon gelten 145 Patienten als genesen. 101 Menschen sind in Quarantäne (Vortag: 96). Im „Diak“ wird derzeit ein Covid-19-Fall auf einer Normalstation versorgt. Im Sankt-Vincentius-Krankenhaus lagen am Mittwoch (Stand 17 Uhr) drei Verdachtsfälle auf der Isolierstation sowie ein Verdachtsfall auf der Intensivstation, wie Sprecher der beiden Krankenhäuser auf Anfrage informierten.