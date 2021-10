Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr die Plastikplanen an den Zäunen des früheren Corona-Testzentrums auf dem Speyerer Festplatz in Brand gesetzt. Das teilte die Speyerer Polizei mit. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen dauern an. Bereits im August kam es zu ähnlichen Vorfällen. Am Impfzentrum in der Stadthalle und am Testzentrum auf dem Festplatz wurden damals ebenfalls Planen angezündet. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben kann: Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. rhp/tiko