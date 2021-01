Mit „Sorge“ blickt Klaus-Peter Wresch auf die Ergebnisse im Corona-Testzentrum in der Halle 101. Nach wie vor sei die Positivquote, also der Anteil der Tests mit positivem Ergebnis, hoch, so der medizinische Leiter. Gleichzeitig verzeichne das Zentrum einen deutlichen Rückgang der zu testenden Personen. Wresch befürchtet deshalb eine hohe Dunkelziffer von Corona-Fällen. Bei persönlichen Telefonaten mit positiv Getesteten gewinne er in letzter Zeit den Eindruck, dass deren Bereitschaft, Auskünfte zu Kontakten zu geben, abnehme. „Vielleicht aus der Befürchtung heraus, gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben“, mutmaßt der Mediziner.

Für eine Reduzierung der Fallzahlen sei die Kontaktnachverfolgung allerdings wichtig. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hält Wresch derzeit für „trügerisch“. Dieser Wert lag am Freitag laut Landesuntersuchungsamt unverändert bei 106,8. Sechs neue Corona-Fälle flossen in die Statistik ein.