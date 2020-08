In der Stadt Speyer soll es eine Möglichkeit für Rückkehrer aus Urlaubsgebieten geben, wo sie sich auf eine Corona-Infektion testen lassen können. Voraussichtlich dürfte dazu das Abstrichzentrum in der Halle 101 reaktiviert werden. Das hat Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ nach einer Sitzung des Verwaltungsstabs im Stadthaus mitgeteilt.

Eine endgültige Entscheidung darüber gibt es aber noch nicht. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ist am Mittwoch zu Gesprächen im Gesundheitsministerium in Mainz. Nach ihrer Rückkehr soll über das weitere Vorgehen in der Frage entschieden werden, so Eschenbach. Sie verwies darauf, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt Reiserückkehrer nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums Tests beim Gesundheitsamt, an entsprechenden Teststationen am Flughafen, Bahnhof oder anderen Knotenpunkten oder beim niedergelassenen Arzt durchführen lassen können.