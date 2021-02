Die Stadt Speyer hat ihre Allgemeinverfügung, wie zuvor angekündigt, bis einschließlich Sonntag, 7. März, verlängert. Als Grundlage nennt die Verwaltung die ebenfalls verlängerte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. „Ich hätte mir gewünscht, dass sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch auf einen einheitlichen Stufenplan verständigt hätten“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Nach Wochen des Lockdowns seien Perspektiven nötig für die Bürger und die geschlossenen Branchen. Gleichzeitig mahnt die OB, weiter „mit Bedacht vorzugehen“, da von den Virus-Mutationen „die realistische Gefahr“ ausgehe, „dass die Infektionszahlen schnell wieder steigen“. Am Wochenende registrierte das Landesuntersuchungsamt zehn neue Corona-Infektionen für Speyer, drei am Samstag, sieben am Sonntag. Wie berichtet, bleiben mit der Verlängerung der städtischen Allgemeinverfügung die Maskenpflicht in der Innenstadt und die Besuchsregelungen für Pflegeeinrichtungen bestehen. Die Landesverordnung und die Allgemeinverfügung der Stadt gibt es zum Nachlesen unter www.speyer.de/corona. Alle nicht-medizinischen Fragen beantwortet das Bürgertelefon der Stadt unter Telefon 06232 141312, Montag bis Freitag, 10 bis 12.30 Uhr, sowie außerdem Montag bis Donnerstag, 13.30 bis 16 Uhr.