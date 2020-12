Die Stadt Speyer plant ein Schnelltestzentrum, in dem sich bestimmte Zielgruppen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Es gebe dafür ein Angebot eines Privatunternehmens, mit dem am Freitagnachmittag darüber verhandelt werde, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Stadt wolle die Kosten tragen, weil angesichts der hohen Infektionszahlen vor allem die Bewohner von Pflegeheimen, aber auch andere Zielgruppen geschützt werden müssten.

Testen lassen dürften sich Personal und Besucher von Seniorenheimen, Mitarbeiter der Gesundheitsversorgung, Erzieher sowie Bürger über 70 Jahre. Geplant seien zunächst drei Öffnungstage in der Woche vor Weihnachten, drei in der Woche nach Weihnachten und einer am 2. Januar, später vielleicht nochmals zwei pro Woche. Details, auch der Ort, stünden noch nicht fest, so Seiler. „Die Heime können das allein nicht stemmen“, so die OB mit Bezug auf die Schnelltests.

