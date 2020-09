Zwei neue bestätigte Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen in der Stadt Speyer hat die Stadtverwaltung am Donnerstag gemeldet. Damit ist deren Anzahl nach der Statistik des zuständigen Gesundheitsamtes Ludwigshafen auf jetzt 147 (Dienstag 145) gestiegen. Am Mittwoch war zwar kein neuer Fall hinzugekommen. 138 der Patienten gelten als bereits wieder genesen. Die Anzahl der Menschen in Quarantäne war jedoch auf 60 gestiegen. Ein Grund dafür: Reiserückkehrer. Am Donnerstag befanden sich noch 30 Menschen in Quarantäne (Stand 15.30 Uhr). Nach wie vor sind im Zusammenhang mit Covid-19 zwei Verstorbene in Speyer zu beklagen.