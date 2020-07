Eine neue bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hat die Stadt Speyer am Mittwoch gemeldet. Damit sind die Fallzahlen in der Domstadt erstmals seit Montag wieder leicht gestiegen. In Speyer haben sich seit Ausbruch der Pandemie 111 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, zwei Todesfälle stehen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Als genesen gelten 101 Personen. In Quarantäne befanden sich am Mittwoch 28 Speyerer.