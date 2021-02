Speyer hält an seiner bestehenden Corona-Allgemeinverfügung fest und plant, im Gegensatz zur Stadt Ludwigshafen, keine Aufhebung von Maßnahmen. Das hat die Speyerer Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt.

Zuvor hatte die Stadt Ludwigshafen verkündet, die geltende Allgemeinverfügung mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Begründet wurde der Schritt mit dem gesunkenen Inzidenzwert. Dieser lag am Dienstagmittag bei 56,3 Fällen. In Ludwigshafen entfallen nun die Besuchsbeschränkungen in Pflegeeinrichtungen, die Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt und die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr.

Letzteres gilt in Speyer bereits seit Anfang des Monats nicht mehr. Die übrigen Maßnahmen der Allgemeinverfügung sollen, sobald es eine entsprechende neue Landesverordnung gibt, verlängert werden, kündigt die Stadt an. „Die Maßnahmen in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen dienen dem Schutz der vulnerabelsten Gruppe in dieser Pandemie – dieser ist unabhängig von zur Zeit relativ niedrigen Inzidenzzahlen zu gewährleisten“, teilt Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, mit. Die Erfahrungen der vergangenen Monate hätten gezeigt, wie schnell sich das Virus in solchen Einrichtungen ausbreiten könne. Die Gefahr werde durch die „deutlich ansteckenderen Mutationen“ noch gesteigert.

Sieben neue Fälle am Dienstag

Auch die Maskenpflicht in der Innenstadt sei eine „sinnvolle Maßnahme, die zur von Bund und Ländern beschlossenen erweiterten Maskenpflicht passt und die daher erhalten bleiben wird“, sagt Eschenbach. In Speyer lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Dienstag bei 43,5. Sieben neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus sowie drei weitere Todesfälle wurden vom Landesuntersuchungsamt für die Domstadt registriert.

Im Rhein-Pfalz-Kreis (Inzidenzwert 60,8) gilt die derzeitige Allgemeinverfügung inklusive Ausgangsbeschränkung bis Sonntag. „Dann würde sie ohnehin auslaufen“, sagt Sprecherin Kornelia Barnewald. Man wolle keine unnötige Verwirrung stiften und zudem die Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen am Mittwoche abwarten. Am Donnerstag wollen der Kreis, Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen konferieren und festlegen, welche Regeln ab Montag gelten. Das sei bislang der Plan gewesen, an den sich Landrat Clemens Körner (CDU) auch halten wolle.