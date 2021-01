Sieben weitere nachgewiesene Fälle von Coronavirus-Infektionen hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag für Speyer registriert. Die Anzahl der Personen, die sich seit Pandemie-Ausbruch angesteckt haben, steigt somit auf 1907. 166 von ihnen gelten aktuell als noch infiziert. Der Tod von bisher 44 Speyerern wird mit einer Coronavirus-Ansteckung in Verbindung gebracht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Donnerstag für die Domstadt bei 73,2 und damit unter dem Wert des Vortags (81,1).