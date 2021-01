In der Corona-Statistik hat sich am Dienstag die Anzahl der Todesfälle in Speyer, die nachweislich auf das Virus zurückgehen, um einen auf 26 erhöht. 14 gemeldete Neuinfektionen sind die Fälle 1727 bis 1740 seit März 2020. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 237 auf 215 gesunken.

Näheres zu den Kontrollen, mit denen im Corona-Lockdown die Infektionszahlen gesenkt werden sollen, lesen Sie hier.