Für die Stadt Speyer wurden an den ersten Tagen des neuen Jahres weitere nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In die entsprechende Statistik des Landesuntersuchungsamts flossen am Samstag 30 und am Sonntag sieben neue Fälle ein. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 1721 Speyerer nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Der Tod von 23 Bürgern der Domstadt wird bisher laut LUA in Verbindung mit einer Infektion gebracht. Rein rechnerisch gibt es laut Statistik in Speyer derzeit 569 aktive Fälle. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die die gemeldeten Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner angibt, betrug für Speyer am Sonntag 239,3. Sie ist laut LUA derzeit die höchste in Rheinland-Pfalz. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Bundesland lag bei 118,6.