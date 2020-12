Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Speyer weiter gesunken. Derweil bereiten sich die Seniorenheime auf neue Impftermine vor.

„Wir sind gut vorbereitet“, betont Christian Rahner, Leiter des Awo-Seniorenhauses Burgfeld. Der erste Impftermin liegt der Einrichtung seit Dienstagnachmittag vor: Montag, 4. Januar, 9 Uhr. Laut Rahner haben fast 90 Prozent der rund 100 Bewohner und die Hälfte der etwa 70 Mitarbeiter der Impfung gegen das Coronavirus zugestimmt. „Ich hoffe, dass die Infektionszahlen mit der hohen Impfbeteiligung zurückgehen.“ Zwei Wohnbereiche seien mittlerweile wieder Corona-frei, in einem gebe es derzeit 19 positiv getestete Bewohner.

Der zweite Impftermin für das Alten- und Pflegeheim Am Adenauerpark steht. Nach Angaben von Leiterin Franziska Heidweiler wird das vom DRK-Landesverband eingesetzte mobile Impfteam am Montag, 18. Januar, von 30 Bewohnern und 15 Mitarbeitern erwartet, die bereits zu Beginn der Woche als erste in Speyer eine Impfdosis erhalten haben. Heidweiler hofft, ihre bisher noch nicht von Corona betroffene Einrichtung weiterhin infektionsfrei halten zu können.

Derweil wurden für die Domstadt am Mittwoch 51 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen in der Statistik des Landesuntersuchungsamts erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 189,9. Am Tag zuvor waren wegen eines Fehlers keine Daten übermittelt worden.