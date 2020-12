Erstmals seit Wochen ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner angibt, in Speyer unter den Wert von 200 gesunken. Am Montag lag sie laut Landesuntersuchungsamt bei 197,8 und damit unter dem Wert, ab dem die aktuelle Allgemeinverfügung des Landes zusätzliche Schutzmaßnahmen für betroffene Gebiete vorsieht. Das bedeute jedoch nicht, dass Beschränkungen in Speyer wie die nächtlichen Ausgangssperren „von heute auf morgen“ wegfallen, sagte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach am Montag auf Anfrage. Die Allgemeinverfügung des Landes sehe dafür auch keinen konkreten Zeitstrahl vor. Die Verwaltung werde die Inzidenz in den kommenden Tagen jedoch „entsprechend im Auge behalten“.

Erfreulich sei, dass der Trend bei den Fallzahlen in den vergangenen Tagen kontinuierlich nach unten zeige, so Eschenbach. Die Sprecherin warnt jedoch vor allzu großer Euphorie: Da das auch für Speyer zuständige Kreisgesundheitsamt an den Feiertagen nur „in Rumpfbesetzung“ habe arbeiten können, könnte die Inzidenz durch Nachbearbeitung von Fällen wieder steigen. Am Montag sind in die Speyerer Statistik 17 neue nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus eingeflossen. Der Tod von bisher 21 Speyerern wird mit Covid-19 in Verbindung gebracht.