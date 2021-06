Sechs Neuinfektionen haben den Inzidenzwert in Speyer am Dienstag wieder nach oben ausschlagen lassen. Vor allem in einer Altersgruppe häufen sich aktuell die bestätigten Corona-Fälle.

Das Landesuntersuchungsamt hat von Montag auf Dienstag sechs bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus für die Stadt gemeldet. Damit steigt der Inzidenzwert von 29,7 (Montag) auf nun 35,6. 63 Personen gelten aktuell als infiziert.

Betroffen sind in der Domstadt laut einer Statistik von Robert-Koch-Institut und Destatis vor allem Personen zwischen 35 und 59 Jahren. In der vergangenen Woche haben sich sieben Speyerer aus dieser Altersgruppe nachweislich infiziert, das entspricht in dieser Altersgruppe 39,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. Noch höher ist der Wert bei den ganz Kleinen: Je zwei Infektionen bei Kindern zwischen null und vier Jahren und zwischen fünf und 14 Jahren wurden in der vergangenen Woche registriert. Das entspricht 87,5 beziehungsweise 45,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen sind drei weitere Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen verzeichnet worden (27 Fälle pro 100.000). Keine Neuinfektionen gibt es bei Über-60-Jährigen.

Die Stadt hat eine weitere mobile Schnellteststation in Betrieb genommen. Am Fronleichnamswochenende wird ein Team des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) von Donnerstag, 3. Juni, bis Sonntag, 6. Juni, jeweils 13 bis 17 Uhr, auf dem Geschirrplätzel PoC-Antigen-Schnelltests anbieten.