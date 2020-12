Nach dem Speyerer Seniorenheim Am Adenauerpark, in dem Bewohner und Mitarbeiter am Montag als erste in der Domstadt die Corona-Schutzimpfungen erhalten haben (wir berichteten), haben nun weitere Speyerer Einrichtungen Impftermine erhalten. Nach Angaben der Stadtverwaltung plant das mobile Team des Deutschen Roten Kreuzes am heutigen Mittwoch, 30. Dezember, Impfungen im Haus am Germansberg und im Bürgerhospital. Am Montag, 4. Januar, sollen die Einrichtungen Burgfeld und Salier-Stift sowie am Mittwoch, 13. Januar, die Seniorenresidenz Storchenpark folgen. Die Termine für die Heime St. Martha und Haus Edelberg folgen. Bis 13. Januar sollen jedoch alle Speyerer Einrichtungen Impftermine erhalten, so die Stadt. Das hätten das Landesgesundheitsministerium sowie der DRK-Landesverband auf Anfrage von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mitgeteilt.