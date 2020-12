Die Stadt Speyer hat ihre Allgemeinverfügung zum Kampf gegen das Coronavirus erweitert. Sie enthält vor allem strengere Regelungen für den Besuch in Pflegeheimen.

Die neuen Regelungen gelten laut Stadt ab Montag, 21. Dezember, bis zunächst Sonntag, 10. Januar. Sie besagen, dass in Pflegeheimen alle Mitarbeiter und Besucher mindestens eine FFP-2-Maske ohne Ventil tragen müssen, „soweit FFP-2-Masken in ausreichender Stückzahl in den Einrichtungen verfügbar sind“. Ausnahmen könnten von der Einrichtungsleitung zugelassen werden – etwa aus medizinischen Gründen oder für Personal ohne direkten Patientenkontakt.

Stadt will Hilfe leisten

Darüber hinaus sind die Betreiber laut Stadt künftig verpflichtet, alle Mitarbeiter und Besucher mit Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus zu testen. „Eine Untersuchung des Personals muss dabei mindestens einmal pro Woche stattfinden, im Rahmen eines Ausbruchsgeschehens zweimal pro Woche, und zwar im Abstand von mindestens drei Tagen“, so eine Stadtsprecherin. Besucher seien dabei vor dem jeweiligen Besuch zu testen.

Die Stadtverwaltung will den Betreibern dabei helfen. Sie bietet Unterstützung an, „indem sie Personal zur Testung schulen sowie die sogenannten Schnelltests kostenfrei für das Abstreichen zur Verfügung stellen wird“. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU): „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um das Infektionsgeschehen in unserer Stadt einzudämmen und die Bevölkerungsgruppe, die besonders schutzbedürftig ist, vor der Ausbreitung des Coronavirus in ihrer Einrichtung zu bewahren. Hier ist ohne Zweifel unsere Solidarität besonders gefordert.“