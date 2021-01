Ein „dauerhaftes und nicht anlassbezogenes“ Schnelltest-Angebot bietet die Stadt Speyer gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ab sofort in den Räumen der Jugendförderung, Seekatzstraße 5, an. Das Angebot richtet sich nach Mitteilung der Stadt an asymptomatische Personen sowie an bestimmte Personenkreise. Donnerstags können sich zum Beispiel zwischen 17 und 19 Uhr Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der Gewo testen lassen. Das erste offene Angebot für alle Speyerer gibt es am Samstag, 9. Januar. Ab dann sind Tests jeden Samstag zwischen 11 und 15 Uhr sowie ab 19. Januar auch jeden Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr möglich. Die Stadt weist darauf hin, dass zu testende Personen zum Beispiel durch einen Personalausweis nachweisen müssen, dass sie in Speyer wohnhaft sind. Personen von außerhalb, die Angehörige in einer Speyerer Pflegeeinrichtung besuchen möchten, benötigen für den Test einen „Besuchsschein“ von der Einrichtung.

Nicht bei Krankheitssymptomen

Die Verwaltung betont, dass sich das Schnelltest-Angebot nicht an symptomatische Personen und Personen der Kontaktkategorie I richtet. „Die Schnelltests sind im Vergleich zum PCR-Test weniger sensitiv und damit zur alleinigen sicheren Klärung von vermuteten oder bereits eingetretenen Infektionen nicht ausreichend“, so die Stadt. Symptomatische und Personen der Kontaktkategorie I sollten einen PCR-Test im Testzentrum in der Halle 101 oder beim Hausarzt durchführen lassen. Die Schnelltests bei der Jugendförderung werden laut Stadt ausschließlich von medizinischem Personal durchgeführt und sind für die Bürger kostenlos. Die Kosten trägt die Stadt. Aktuell würden keine Termine vergeben, vor Ort sei mit Wartezeiten zu rechnen. Die Stadt arbeite jedoch an einem Online-Tool zur Terminvergabe. Es soll voraussichtlich bis Ende der Woche installiert werden.