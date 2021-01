Zufrieden mit dem Start des neuen Schnelltest-Angebots ist der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Zusammen mit der Stadt testet der Speyerer Ortsverband seit Kurzem Personen in den Räumen der Jugendförderung. Die Stadt hat nun eine Online-Anmeldung geschaltet.

„Aus unserer Sicht ist es gut angelaufen“, bilanziert Andreas Wiedemann die ersten Tage des neuen Angebots. Bisher habe der ASB rund 150 Schnelltests in der Seekatzstraße durchgeführt, so der stellvertretende Ortsvorsitzende des Speyerer ASB-Ortsverbands. Darin eingeschlossen: Mitarbeiter von Stadtverwaltung, Stadtwerken und Gewo sowie Erzieherinnen von Kitas, die sich zu separaten Terminen testen lassen konnten. Für einige Gruppen soll es Folgetermine geben.

Das erste offene Angebot für alle Speyerer gab es am vergangenen Samstag. „An dem Tag ist es so gut gelaufen, dass wir kaum Wartezeiten hatten“, sagt Wiedemann. Eine Terminvereinbarung war zu jenem Zeitpunkt noch nicht möglich. Nun hat die Stadt nachgebessert und ein spezielles Online-Tool auf den Weg gebracht. Damit sind nach Mitteilung der Verwaltung ab sofort Terminbuchungen bis eine Woche im Voraus möglich.

Positivquote „auffällig niedrig“

Bei rund der Hälfte der Interessierten vom Samstag habe es sich um Besucher von Speyerer Pflegeheimen gehandelt, so Wiedemann. Diese benötigen für den Test einen „Besuchsschein“ von der Einrichtung, wenn sie von außerhalb kommen. Speyerer müssen ihren Wohnsitz in der Domstadt etwa durch einen Personalausweis nachweisen.

Beim Ablauf gab es laut Wiedemann keine Probleme. Einigen älteren Menschen habe das Team beim Betreten der Räume geholfen, eine Person, die auf den Rollstuhl angewiesen sei, sei im Auto getestet worden. „Das ist kein Problem. Wir sind gewohnt, spontan zu reagieren“, so Wiedemann.

Die Positivquote bei den Schnelltests sei „auffällig niedrig“ ausgefallen, sagt der ASB-Verantwortliche. Diese Erfahrung habe der ASB jedoch bereits beim Testangebot um Weihnachten gemacht. „Im Regelfall interessieren sich für Schnelltests diejenigen, die sich ohnehin an die Corona-Regeln halten.“

Nicht für Personen mit Symptomen

Das Testangebot in den Räumen der Jugendförderung richtet sich laut Stadt an asymptomatische Personen sowie an bestimmte Personenkreise wie etwa Erzieher. Ausdrücklich nicht gedacht sei es für Personen mit Krankheitssymptomen sowie Personen der Kontaktkategorie I. Diese sollten einen PCR-Test im Testzentrum in der Halle 101 oder beim Hausarzt durchführen lassen. Schnelltests allein seien zur sicheren Klärung von vermuteten oder bereits eingetretenen Infektionen nicht geeignet, so die Stadt.

Speyerer Bürger sowie Besucher von Pflegeeinrichtungen in der Domstadt können sich samstags zwischen 11 und 15 Uhr sowie ab 19. Januar auch dienstags zwischen 17 und 19 Uhr in den Räumen der Jugendförderung, Seekatzstraße 5, kostenlos testen lassen. Terminvereinbarung: Online oder über Telefon 06232 6959967, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr. Allgemeine Anfragen an covid-19@asb-speyer.de.