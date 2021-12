Die Protestantische Johanneskirchengemeinde in Speyer-West und die Dreifaltigkeitsgemeinde haben ihre Corona-Regeln für die Weihnachtsgottesdienste beschlossen. In der Johanneskirche gilt laut einer Pressemitteilung die 3G-Regel. An Heiligabend finden um 15, 17 und 22 Uhr Gottesdienste statt. Eine Anmeldung ist möglich unter E-Mail: johanneskirche.speyer@t-online.de. In der Dreifaltigkeitskirche gilt laut Mitteilung der Kirchengemeinde die 2G-Regel. Jugendliche unter 18 Jahren können einen Schnelltest vorweisen. Über Weihnachten sind fünf Gottesdienste geplant.