Die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer sinkt weiter: Der Wert, der die gemeldeten Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner wiedergibt, lag am Freitag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 150,3. Am Vortrag hatte er 172,1 betragen. Sieben neue nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Speyer wurden am Freitag in der LUA-Statistik registriert. Somit stieg die Anzahl der Speyerer, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, auf 1776. Von ihnen gelten 1297 als genesen, zudem wird der Tod von bisher 32 Menschen mit einer Infektion in Verbindung gebracht.

Zur Eindämmung des Virus soll neben den Kontaktbeschränkungen im Lockdown eine möglichst schnelle Impfkampagne beitragen. Seit Donnerstag ist das Impfzentrum in der Stadthalle geöffnet, darüber hinaus kommen mobile Impfteams in Seniorenheime. Am Montag ist dabei laut Stadt das Marthaheim an der Reihe, und dabei greift die Neuerung, dass erstmals der Speyerer Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die bisher aus anderen Bereichen des Landes kommenden Kräfte unterstützt. Später sollen die Speyerer selbstständig Pflegeheime aufsuchen.