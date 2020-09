Für Unruhe in Speyer hat ein Flugblatt gesorgt, das am Mittwoch in mehrfacher Ausfertigung am Schwerd-Gymnasium ausgehängt worden ist. Es richtet sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Verursacher sind unbekannt.

Aufgerufen wird auf den Zetteln zu einem „bundesweiten Schulstreik“ am heutigen Donnerstag. Eltern und Kinder sollten sich um 12 Uhr an einem beliebten öffentlichen Platz treffen und für die vollständige Aufhebung der Masken- und Abstandspflichten einsetzen. Unterzeichnet sind sie von mehreren Gruppen, darunter „Corona-Rebellen“.

Die Aushänge wurden entfernt, wie Jennifer Braun von der Stadtverwaltung informiert. Schulen seien zu politischer Neutralität verpflichtet, die Veröffentlichungen nicht angemeldet gewesen. Die Schule habe die Stadt als Träger und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes informiert. Ob Anzeige gegen unbekannt gestellt wird, müsse noch geprüft werden.