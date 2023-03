Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Voraussetzungen für Sport in der weißen Pracht wären 2020/21 eigentlich gut, aber Corona-bedingt geht so gut wie nichts, bedauert Christian Bayer, Vorsitzender des Skiclubs Speyer, in der RHEINPFALZ-Reihe „Verein(t) in der Krise“.

Herr Bayer, wie hat sich das Vereinsleben geändert – was kann der Skiclub derzeit anbieten, was muss wegfallen?

Unser Vereinsleben hat sich gravierend verändert.