Zwei neue bestätigte Fälle von Coronavirus-Infektionen in der Stadt Speyer hat die Stadtverwaltung am Montag, Stand 15.30 Uhr, gemeldet. Die Anzahl der Sars-CoV-2-Infektionen im Stadtgebiet ist damit nach dem jüngsten Wochenende auf 145 gestiegen. Davon gelten 133 Patienten als genesen. Am Freitag voriger Woche war nach einer Woche ohne eine einzige Neuerkrankung erst wieder ein Fall gemeldet worden. 40 Personen befanden sich am Montag nach Angaben der Stadt in Quarantäne. Die Anzahl der gemeldeten Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt demnach bei sechs. Zwei Speyerer sind im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie gestorben. Nach den Corona-Fällen am Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG) normalisiert sich die Lage dort weiter. Aufgrund neuer Anweisungen seitens des zuständigen Gesundheitsamtes in Ludwigshafen durfte die Kasse Klasse 8b am Montag wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Die Klassen 8a, 8d und 8e verbleiben laut Schule bis einschließlich Mittwoch, 9. September, im Homeschooling. Sie kehren am kommenden Donnerstag, wieder zurück an das HPG.