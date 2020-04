Die Stadt legt ein neues Soforthilfeprogramm unter dem Titel „Speyer hält zusammen“ über 250.000 Euro auf. Das Geld soll als städtische Zuschüsse an besonders von der Krise betroffene Bereiche des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Lebens weitergegeben werden. Der Stadtrat wird am Donnerstag, 23. April, darüber entscheiden. Bei Zustimmung werden anschließend wichtige Details festgelegt und Formulare erarbeitet, um eine unkomplizierte Online-Antragsstellung zu ermöglichen. Das hat die Verwaltung am Mittwoch angekündigt. Das Geld für das Programm soll, das hat der Stadtvorstand beschlossen, aus der Sonderzahlung des Landes Rheinland-Pfalz von rund 1,3 Millionen Euro zur Unterstützung der Bewältigung der Corona-Pandemie kommen.