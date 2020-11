Zwei gegenläufige Entwicklungen meldet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bei den Corona-Infektionen: Während im Kreis von Donnerstag auf Freitag mit 113 neuen Fällen deutlich weniger als tags zuvor registriert worden sind (Mittwoch auf Donnerstag: 136), hat es mit 52 Neu-Erkrankten erheblich mehr Heidelberger getroffen als am Vortag (39). Im Rhein-Neckar-Kreis gab es davon abgesehen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion (insgesamt jetzt 64). In der Stadt fielen unverändert bisher zehn Einwohner der Pandemie zum Opfer. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel im Kreis auf 154,3 (zuvor 163), in Heidelberg stieg sie auf 174,6 (169,1). Aktive Fälle in den badischen Nachbargemeinden (Stand Freitag): elf in Altlußheim, neun in Neulußheim, 32 in Ketsch, neun in Reilingen, 53 in Hockenheim, 45 in Schwetzingen und 27 in Brühl.