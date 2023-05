Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Speyer soll auch in Corona-Zeiten niemand hungern. Das haben sich Vereine, Kirchen, Serviceclubs und Einzelpersonen fest vorgenommen. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, der steigenden Anzahl von Bedürftigen in der Stadt bei der täglichen Versorgung zu helfen.

Roger Munding, Chef des Kreisverbands Speyer im Deutschen Roten Kreuz, verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Tafelkunden seit Ausbruch der Pandemie. Wöchentlich holten pro Ausgabe bis zu acht Personen