Die Corona-Inzidenz für die Stadt Speyer ist am Wochenende leicht gestiegen: Am Samstag kamen laut Land zwar nur drei Neuinfektionen dazu, am Sonntag aber 20, sodass es – umgerechnet auf 100.000 Einwohner – zu 225,5 Ansteckungen innerhalb von sieben Tagen kam. 315 Personen gelten als aktuell erkrankt.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) spricht sich in einer Mitteilung für eine schlüssige Testpflicht aus und würde sich dabei mehr Mitspracherecht für die Kommunen wünschen: „Sie kennen das Infektionsgeschehen vor Ort am besten und können es am besten einschätzen.“ Von der am Samstag in Kraft getretenen Bundesnotbremse erhofft sie sich „etwas mehr Übersichtlichkeit in den Corona-Schutzmaßnahmen“. Innerhalb der Rhein-Neckar-Region habe es zuletzt immer wieder Unsicherheiten gegeben, welche Regelungen gerade wo gelten.

„Riesige Herausforderung“

Laut Bundesgesetz bestehen bleibt eine Abhängigkeit bestimmter Maßnahmen von der Inzidenz vor Ort. In Speyer musste deshalb der Einzelhandel am Samstag das Terminshopping beenden. Die Schulen gehen am Montag in Distanzunterricht, die Kitas in Notbetrieb. „Wir wissen, dass die Lage für viele Familien eine riesige Herausforderung ist, aber wir müssen solidarisch sein“, so OB Seiler. Die Ausgangssperre gilt jetzt nicht mehr ab 21 Uhr, sondern von 22 bis 5 Uhr.