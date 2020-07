Die nach den positiven Corona-Fällen in der Kita „Villa Kunterbunt “, am „Purrmann“ und an der Becher-Berufsschule (BBS) notwendig gewordenen Abstriche an insgesamt 164 Personen sind am Donnerstag und Freitag abgeschlossen und ausgewertet worden. Nach zwei positiven Befunden, die am Freitag bekanntwurden, folgten am Montag zwei weitere: ein in Speyer lebender Schüler der BBS und eine Person im Kreis, die nicht im Zusammenhang mit den Schulen oder der Kita steht, sind positiv.

Am Donnerstag waren 43 Personen in dem wegen der aktuellen Fälle wieder in Betrieb genommenen Abstrichzentrum in der Halle 101 getestet worden. Die Ergebnisse lagen am Montag vor. „Der BBS-Schüler stand als Kontaktperson der Kategorie 1 bereits unter Quarantäne“, teilte Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), am Montag mit. „Warum dieser Schüler (noch) nicht in der Statistik des Gesundheitsamtes auftaucht und wir laut Mitteilung des Gesundheitsamtes keine Neuinfektion haben, erschließt sich uns leider nicht. Diese Person sollte am Dienstag in der Statistik auftauchen“, so Braun.

Von Mittwoch bis Freitag waren insgesamt 164 Personen abgestrichen worden. Diese stammten aus Speyer, aber auch aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Unter diesen 164 Personen befanden sich die zwei bereits gemeldeten positiven Erwachsenen von Mittwoch, an dem 110 Personen getestet wurden. Davon kam eine Person aus Speyer und eine aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.

74 Personen in Quarantäne

Die elf Personen, die am Freitag abgestrichen wurden, waren allesamt negativ. Von 164 Abstrichen waren also vier positive Fälle, davon zwei in Speyer und zwei im Rhein-Pfalz-Kreis. Das Abstrichzentrum sei nun wieder in den Stand-by-Modus versetzt. Es könne bei Bedarf innerhalb von drei Stunden wieder hochgefahren werden, so Braun.

Die Anzahl bestätigter Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen in der Stadt liegt laut Stadtverwaltung auf Basis der Zahlen des Gesundheitsamtes Ludwigshafen (Stand 15.15 Uhr) unverändert bei 106 wie am Freitag. Davon bereits genesen sind 94 Erkrankte. 74 Personen sind in Quarantäne.