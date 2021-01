An einen klassischen Neujahrsempfang der Oberbürgermeisterin wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr nicht zu denken. Erstens steht das öffentliche Leben im Lockdown still, zweitens ist das die Stadthalle zum Impfzentrum umgestaltet. Statt des persönlichen Treffens mit Händeschütteln von rund 1200 Menschen als Vertreter des gesellschaftlichen Lebens der Stadt auf Einladung der Oberbürgermeisterin gibt es am Sonntag, 10. Januar, 16 Uhr einen digitalen Neujahrsgruß von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) aus dem Alten Stadtsaal. Im Vorjahr haben auf der Bühne der Stadthalle erstmals OB und Bürgermeisterin gesprochen und der Empfang war für alle Bürger offen. Für eine kleine musikalische Umrahmung werden in diesem Jahr Bernhard Sperrfechter und Jutta Brandl sorgen. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Der Gruß soll eine „kleine Kompensation für den nicht stattfindenden Neujahrsempfang der Stadt Speyer“ sein, teilte Stadtsprecherin Lisa Eschenbach mit. Das Ganze werde um 16 Uhr über den Youtube-Kanal der Stadt Speyer live gestreamt. Die Übertragung im Offenen Kanal ist um 22 Uhr zu sehen. Ein Element des Empfangs wird mit Corona beibehalten: Die Oberbürgermeisterin wird die Amtskette bei dieser Gelegenheit tragen, kündigte Eschenbach an. Sie unterstreicht damit den hoch offiziellen Charakter des Ereignisses.

